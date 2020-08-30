"التموين" تعلن عن مناقصة لشراء زيت الطعام المحلى

كتب مدحت وهبة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة رقم 3 لسنة 2020/2021 لتوريد زيت طعام خام محلى لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحد أدنى 3 آلاف طن زيت صويا و2000 طن زيت عباد، والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 25 نوفمبر، وأن جلسة فض المظاريف يوم 3 سبتمبر الجارى.



وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد تلقى تقريرًا يفيد بانتظام صرف كافة السلع التموينية عن شهر أغسطس الجارى لكافة المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية لما يقرب من 35 ألف منفذ تموينى (بقالى التموين، فروع مشروع جمعيتى، المجمعات الاستهلاكية)، ويتم صرفها للمواطنين.



وشدد المصيلحى، على أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.



