التعليم تعلن اليوم نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2020

كتب محمود طه حسين

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدبلومات الفنية، 2020، اليوم الأحد إلكترونيا على موقع الوزارة من خلال الدخول على الرابط التالى.

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن الوزارة انتهت من تجهيز نتيجة الدبلومات الفنية 2020، مؤكدا أنه سيتم اعتمادها اليوماد الأحد.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أن نسب النجاح فى بعض نوعيات الدبلومات قريبة من السنوات الماضية، ففى دبلوم الفنى الزراعى وصلت نسبة النجاح قرابة 48، و58% بالنسبة للتعليم الصناعى نظام خمس سنوات، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتم إعداد تقرير من قبل الشئون القانونية فى الوزارة عن حالات الغش والطلاب الذين تقرر حرمانهم من الامتحانات بسبب الغش.

وشدد رئيس الامتحانات على أنه تم تحديد الأوائل وسيكون عددهم فوق ال 30 طالب وطالبة من جميع نوعيات الدبلومات الفنية، مشيرا إلى أن من يدخل امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية 236 ألف طالب فى دبلوم الثلاث سنوات و3 آلاف فى دبلوم الخمس سنوات بإجمالى 239 ألف طالب وطالبة سوف يؤدون امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية 2020.