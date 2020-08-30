اليوم السابع
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البرازيل تفقد 87 مليون هكتار من الأشجار بسبب إزالة الغابات

الأحد، 30 أغسطس 2020 01:00 م
البرازيل تفقد 87 مليون هكتار من الأشجار بسبب إزالة الغابات اشجار الامازون
كتبت فاطمة شوقى

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قال المعهد الوطنى لأبحاث الفضاء فى البرازيل أن البلد تفقد 87 مليون هكتار من الأشجار بسبب ازالة الغابات، مشيرا إلى أنه تم قطع أكثر من 9 آلاف كيلو متر مربع من أشجار الغابات فى منطقة الأمازون خلال ال 12 شهرا الأخيرة.

وقال المعهد في إحصائية أولية إن ارتفاع معدل قطع الأشجار زاد بهذه الحقائق بنسبة حوالي 35 %، وتتعلق هذه الإحصاءات بالفترة الزمنية من أغسطس 2019 حتى يوليو 2020، وكانت السنة السابقة على هذه الفترة أي عام 2018/2019 سجلت وفقا للمعهد الوطني تدمير أشجار مساحة قدرها 6844 كيلومتر مربع من الغابات المطيرة.

وأوضح التقرير الصادر عن معهد أبحاث البيئة في الأمازون ومعهد دراسات السياسة الصحية ومنظمة هيومن رايتس ووتش أن الحرائق وأنشطة إزالة الغابات في الأمازون زادت بشكل كبير منذ تولي الرئيس جايير بولسونارو السلطة في يناير 2019.

وأوضح التقرير أن أنشطة إزالة الغابات زادت بنسبة 85% خلال العام الأول لبولسونارو في السلطة.

ويتهم منتقدو بولسونارو بأنه لا يحاول وقف الحرائق في الجزء الخاص بالبرازيل من غابات الأمازون المطيرة، التي تمتد إلى دول عدة في أمريكا الجنوبية وتلعب دورا أساسيا في مكافحة الاحتباس الحراري.

وذكر التقرير أنه تم تسجيل نحو 2200 حالة لنقل أشخاص إلى مستشفيات بسبب أمراض تنفسية تعزى إلى الحرائق ذات الصلة بإزالة الغابات، في 2019، بينما تعرض ملايين الأشخاص لمستويات ضارة من تلوث الهواء.

 

 


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