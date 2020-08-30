الأولى بالدبلوم الفنى الزراعى: سألتحق بزراعة عين شمس ونفسى أكون دكتورة بها

القليوبية إبراهيم سالم

قالت الطالبة رشا خالد رجب على، الأولى بدبلوم الفنية المتقدمة الزراعية "نظام الخمس سنوات" بمدرسة مسطرد الفنية المتقدمة بشبرا الخيمة، إنها شعرت بفرحة كبيرة فور إعلان اسمها ضمن أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنها بكت من الفرحة، نتيجة المجهود الذى بذلته على مدار الأيام الماضية خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تم مرت بها البلاد من مواجهة فيروس كورونا.

وأكدت "رشا" لـ"اليوم السابع"، أنها فى بداية الدراسة كانت تحصل على الدروس الخصوصية فى 3 مواد، لكن عند انتشار الفيروس وتم منع التجمعات اعتمدت على نفسها فى التحصيل الدراسى، خاصة وأن المعلمين لم يقوموا بعمل جروبات "واتس أب" للمتابعة مع الطلاب، وبدأت فى إعداد جدول للمذاكرة الدورية.

وتابعت الطالبة، أنها كانت تخطط يوميا جدولا للمذاكرة على فترات متقطعة طوال اليوم يصل إجماليها 10 ساعات يوميا، وهو ما كلل كل هذا التعب بالنجاح والحصول على المركز الأول فى تخصصها، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى الالتحاق بكلية الزراعة جامعة عين شمس، وقد تحققت لها الأمنية، وبقى لها أن تحقق أمنية والدها بأن تصبح دكتورة بنفس الكلية، متابعة: "إن شاء الله هبقى دكتورة فى الكلية ولن أتنازل عن حلمي".

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اعتمد اليوم، نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019/ 2020 – الدور الأول.

وصرح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى بأنه قد تم إجراء امتحانات الدبلومات هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد، وقد تقدم لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع أنواعها عدد (755276) طالب وطالبة، حضر منهم (752237) موزعين على 2986 لجنة سير امتحان.



الطالبة رشا خالد