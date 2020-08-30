اعرف إزاى الحر ممكن يأثر على بشرتك وحلول بسيطة لحمايتها

كتبت نهير عبد النبى

لا يؤثر الحر على صحة الجسم فقط ولكن له تأثير كبير على صحة البشرة ويعرضها لمشاكل جلدية عديدة، فمع ارتفاع درجة الحرارة تتعرض البشرة للالتهابات واحمرار، وهنا يجب الحفاظ على جسمك رطبًا وحماية بشرتك من التعرض لأشعة الشمس وتقليل أي ظروف تجعلك عرضة للعدوى.

وحسب ما ذكره موقع indiatoday فإن أبرز المشاكل التى يسببها الحر على البشرة هى

1 :الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة





تتضافر عدة عوامل تجعل بشرتك تهيج في الصيف. إلى جانب الحرارة، التي تضع الكثير من الضغط على الجلد، يأتي التعرق. ومع ذلك، في بعض الأحيان تسد الأوساخ والغبار قنوات العرق في الجلد، ما يؤدي إلى حبس العرق، هذا يمكن أن يؤدي إلى طفح جلدى، وظهور بثور صغيرة ، يمكن أن تزيد الملابس من حدة التهيج بسبب الاحتكاك، وهنا ينصح بالاستحمام مرتين فى اليوم واستخدام صابون مضاد للبكتيريا.

2: الجفاف

ليس جسمك فقط ولكن بشرتك هي التي تتحمل وطأة الجفاف. بينما نتعرق، نفقد باستمرار ترطيب البشرة، إذا لم يتم تجديده بشكل كافٍ ، فقد يترك ذلك الجلد جافًا ومتهيجًا وأكثر عرضة لحروق الشمس. قد تبدأ شفتيك في التشقق وقد تظهر بقع جافة.

وهنا ينصح بالإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية على مدار اليوم.

3: حروق الشمس

تكون شمس الصيف شديدة القسوة بحيث يمكن أن تحرق بشرتك، وتسبب بقعًا حمراء وطفح جلدي ، ويحدث هذا أكثر للأشخاص الذين لديهم بشرة حساسة، وهنا ينصح استخدام كريم واقى من اشعة الشمس الضارة.

4:حب الشباب

العرق يجعل بشرتنا مغناطيسًا للأتربة والأوساخ والتلوث، خاصة إذا قضينا بعض الوقت في الهواء الطلق، هذا المزيج من الحرارة والأوساخ هو وصفة مثالية لازدهار حب الشباب والبثور، حيث يسد الغبار مسام الجلد بينما تمنح الحرارة البكتيريا بيئة مثالية للنمو.

وهنا يجب العناية بالبشرة وغسلها باستمرار باستخدام غسول مناسب لنوع البشرة ومضاد للبكتيريا والجراثيم.

5: الالتهابات البكتيرية

توفر درجة الحرارة المرتفعة البكتيريا والفيروسات بيئة مثالية للنمو ولا يمكنك حتى رؤيتها. الأشخاص الذين يستخدمون وسائل النقل العام ويتنقلون في الأماكن المزدحمة هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى بكتيرية متعددة.