استقالة مسئول كبير بوزارة المالية الإسرائيلية

(رويترز)

استقال مسؤول كبير بوزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الأحد، وقال إن الحكومة تسيء التعامل بشكل صارخ مع تداعيات أزمة فيروس كورونا باتخاذ قرارات "قصيرة النظر" وتجاهل المعايير الاقتصادية.

وكان شاؤول مريدور، الذى يشرف على قسم الميزانية الحكومية، ثالث مسؤول رفيع المستوى فى الوزارة يقرر الاستقالة منذ تفشى فيروس كورونا، الذى دفع اقتصاد إسرائيل إلى الركود، وقال أيضا مدير عام الوزارة والمحاسب العام إنهما سيستقيلان.

وقال مريدور فى رسالة أطلعت عليها رويترز "تتأثر عمليات صنع القرار هذه الأيام بمصالح ضيقة وغير أساسية علاوة على إسكات كبار المهنيين والتجاهل الصارخ للعمل الإدارى والتصرف دون دراسة متأنية وسحق أدوات وقواعد الميزانية".

وقال وزير المالية إسرائيل كاتس إن مريدور كان يعارض قرارات الحكومة لأسباب "ضيقة وسياسية" وإن استقالته هى الخطوة الصحيحة.