استطلاع رأى يكشف تفوق بايدن بـ15 نقطة على ترامب بعد مؤتمر الحزب الجمهورى

كتبت رباب فتحى

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، جو بايدن ، متفوق بنحو 15 نقطة مئوية على الرئيس دونالد ترامب ، بعد أسبوع كامل من ضجة المؤتمر الوطني الجمهوري (RNC).

وكشف أحدث استطلاع لـ ABC News ، الذي أجري بعد المؤتمر الوطنى للحزب ، أنه حتى قاعدة ترامب لم تتأثر إلى حد كبير بالحدث ، الذي شهد فردًا واحدًا على الأقل من عائلة ترامب يتحدث كل ليلة. في الأيام القليلة التي تلت إعادة ترشيح الحزب الجمهوري لترامب ، بلغت نسبة تأييده 31 بالمائة. ارتفع تفضيل بايدن بين الناخبين الأمريكيين إلى 46 في المائة خلال نفس الفترة الزمنية.

واعتبرت المجلة ، أن أحد الأسباب الرئيسية وراء استمرار انخفاض تفضيل ترامب هو الغالبية الواضحة من الأمريكيين ، 63 في المائة ، الذين يقولون إنهم لا يوافقون على قيادة الرئيس خلال جائحة فيروس كورونا ، حيث تأتي القضايا المرتبطة بالاضطرابات العرقية في المرتبة الثانية ، و أظهرت أرقام استطلاع ABC أن هذه الأغلبية التي تبلغ حوالي الثلثين ما زالت تنتقد إشراف ترامب على أزمة الصحة العامة منذ أوائل يوليو.

وازداد تفضيل بايدن بين الأمريكيين من جميع الأحزاب السياسية بنسبة سبع نقاط مئوية بعد المؤتمر الوطني الديمقراطي (DNC) في الأسبوع الذي سبق المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري. لكن تفضيل ترامب انخفض في الواقع بشكل طفيف ، بما في ذلك انخفاض بمقدار أربع نقاط بين الناخبين الجمهوريين فقط.

وينظر إلى نائب الرئيس مايك بنس في ضوء خافت مماثل ، حيث أعرب 31 في المائة فقط من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع عن وجهة نظر إيجابية تجاهه ، مقارنة بـ 43 في المائة من المستطلعين الذين لديهم وجهة نظر إيجابية عن نظيرته الديمقراطية ، كامالا هاريس. زادت تفضيل عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا بنحو ثماني نقاط مئوية قبل وبعد أحداث مؤتمر الحزب الديمقراطى.

وقالت الغالبية العظمى من الأمريكيين ، ما يقرب من ثلاثة أرباعهم ، إنهم لم يشاهدوا أيًا من أحداث المؤتمرين أو لم يشاهدوا سوى القليل جدًا خلال الأسابيع القليلة الماضية ، ونوهت المجلة إن حوالي اثنين من كل ثلاثة أمريكيين إن الجمهوريين أمضوا الكثير من الوقت في انتقاد نظرائهم الديمقراطيين بدلاً من تسليط الضوء على برنامجهم الخاص. وقالت أغلبية طفيفة من الأمريكيين ، 51 في المائة ، الشيء نفسه عن الديمقراطيين ، الذين ردد متحدثوهم بشكل روتيني الحاجة إلى "عزل دونالد ترامب" من منصبه.