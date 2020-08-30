اليوم السابع
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خالد صلاح
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ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات في السودان إلى 88 قتيلا

الأحد، 30 أغسطس 2020 12:30 م
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات في السودان إلى 88 قتيلا فيضان - أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع حصيلة ضحايا السيول إلى 88 وفاة و44 إصابة، منذ بداية فصل الأمطار الخريفية في يونيو الماضي.
 
وأفادت وزارة الداخلية، في بيان نشر اليوم أن الوفيات ارتفعت إلى 88، والإصابات 44، موضحا أن 19 ألفا و723 منزلاً إنهار كليا، و36 ألفا و412 جزئيا، بجانب تضرر 149 مرفقا، و318 من المتاجر والمخازن، ونفوق 5 آلاف و379 من المواشي.
 
يذكر أن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وجه السلطات المختصة بإنشاء غرف طوارئ خاصة، لترتيب مساعدات للمتضررين من السيول والفيضانات.

السيول والفيضانات في السودان

السودان

النيل

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