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ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم وطقس حار بالقاهرة والرطوبة 78% والعظمى 37 درجة

الأحد، 30 أغسطس 2020 08:00 ص
ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم وطقس حار بالقاهرة والرطوبة 78% والعظمى 37 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة،  فيما تشهد السواحل الشمالية  طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة ، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 78 % .
 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد  وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة .
 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد بالقاهرة العظمى  37 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.
 
وشهد أمس السبت، ارتفاع طفيف بالدرجات ، حيث ساد طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ،  فيما شهدت السواحل الشمالية  طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة ، وكان الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 78 % .
 
كما شهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة .

 


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