إخلاء سبيل 31 متهما بالتظاهر أمام قسم منشأة ناصر لضبط 4 متهمين قتلوا شقيقين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، إخلاء سبيل 31 متهمًا بالتجمهر أمام قسم منشأة ناصر عقب مقتل شقيقين ثأرًا على يد 4 متهمين من أبناء عمومة.
بعد فصح السجل الجنائى تبين وجود أحكام قضائية على 13 متهم منهم وتم تسليمهم لمباحث الأحكام وإخلاء سبيل الآخرين بكفالة 500 جنيه.
وعقب دفن المتوفى الأول تجمع أهليته وأصدقائه أمام قشم شرطة منشأة ناصر وتظاهروا أمامه وتم ضبط 31 متهمًا بالاعتداء على منشأة عسكرية وجرى فحصهم جميعًا، حيث تبين أن بعضهم هارب من تنفيذ أحكام قضائية.
تواصل نيابة منشأة ناصر الجزئية تحت إشراف مصطفى موسى، مدير النيابة، التحقيق مع 4 متهمين بقتل خراط وشقيقه بطلقات نارية والتمثيل بجثتهما بمنطقة الحصري ثأرًا من أحدهما لقطعه يد شاب من عائلتهم.
وقررت النيابة تشريح جثة شقيقين وإعداد تقرير حول الصفة التشريحية وسبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، طلب تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء شهود العيان، وطالبت بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة واعداد تقرير حولها.
وكشفت تحقيقات النيابة ، أن إكرامي أحمد، سبق وتشاجر مع شاب منذ خمسة أعوام وتسبب له في عاهة مستديمة نتج عنها قطع يده اليسرى، وتم سجنه خمسة أعوام وعقب خروجه من السجن تربص به 4 متهمين من عائلة الشاب وأطلقوا عليه أعيرة نارية في الشارع وعندما تدخل شقيقه أطلقوا عليه وابل من الأعيرة النارية، أودت بحياتهم فى الحال.
وتبين أن المتهمين عقب قتل المتوفى الأول مثلوا بجثته ومزقوه بالأسلحة البيضاء، وتم تتبعهم وضبطهم جميعًا، واعترفوا بارتكاب الواقعة ثأرًا.
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