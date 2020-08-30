إخلاء سبيل 31 متهما بالتظاهر أمام قسم منشأة ناصر لضبط 4 متهمين قتلوا شقيقين

كتب سليم على

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، إخلاء سبيل 31 متهمًا بالتجمهر أمام قسم منشأة ناصر عقب مقتل شقيقين ثأرًا على يد 4 متهمين من أبناء عمومة.

بعد فصح السجل الجنائى تبين وجود أحكام قضائية على 13 متهم منهم وتم تسليمهم لمباحث الأحكام وإخلاء سبيل الآخرين بكفالة 500 جنيه.

وعقب دفن المتوفى الأول تجمع أهليته وأصدقائه أمام قشم شرطة منشأة ناصر وتظاهروا أمامه وتم ضبط 31 متهمًا بالاعتداء على منشأة عسكرية وجرى فحصهم جميعًا، حيث تبين أن بعضهم هارب من تنفيذ أحكام قضائية.

تواصل نيابة منشأة ناصر الجزئية تحت إشراف مصطفى موسى، مدير النيابة، التحقيق مع 4 متهمين بقتل خراط وشقيقه بطلقات نارية والتمثيل بجثتهما بمنطقة الحصري ثأرًا من أحدهما لقطعه يد شاب من عائلتهم.

وقررت النيابة تشريح جثة شقيقين وإعداد تقرير حول الصفة التشريحية وسبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، طلب تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء شهود العيان، وطالبت بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة واعداد تقرير حولها.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن إكرامي أحمد، سبق وتشاجر مع شاب منذ خمسة أعوام وتسبب له في عاهة مستديمة نتج عنها قطع يده اليسرى، وتم سجنه خمسة أعوام وعقب خروجه من السجن تربص به 4 متهمين من عائلة الشاب وأطلقوا عليه أعيرة نارية في الشارع وعندما تدخل شقيقه أطلقوا عليه وابل من الأعيرة النارية، أودت بحياتهم فى الحال.

وتبين أن المتهمين عقب قتل المتوفى الأول مثلوا بجثته ومزقوه بالأسلحة البيضاء، وتم تتبعهم وضبطهم جميعًا، واعترفوا بارتكاب الواقعة ثأرًا.