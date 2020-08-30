إجلاء 2400 شخص بسبب حريق ضخم فى جنوب إسبانيا .. فيديو

كتبت فاطمة شوقى

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأحد، إجلاء نحو 2400 شخص بسبب حريق هائل خرج عن السيطرة ودمر منطقة الأندلس فى جنوب إسبانيا، والذى بدأ الخميس الماضى فى الجبال القريبة من بلدة الموناستر لا ريال على بعد 120 كيلومترا شمال غرب مدينة إشبيلية، وقد تسبب الحادث بالفعل فى حرق 90 كيلومترا مربعا.

وقالت صحيفة "النويبو ديا" الإسبانية، إن 24 طائرة ساعدت حوالى 450 شخصًا، من بينهم رجال إطفاء وطوارئ بالجيش، عملوا حتى مساء السبت لإخماد النيران.

وأضافت السلطات، إن الرياح خمدت الليلة الماضية، ما جعل الأمر أسهل قليلاً بالنسبة لأطقم العمل، التى تعمل على الوصول إلى جميع المناطق المتضررة بسبب التضاريس الوعرة.

وتم إجلاء 70 شخصًا آخرين أمس السبت بسبب حريق في مولا ، وهي بلدة صغيرة في جنوب شرق منطقة مورسيا ، بينما يحاول رجال الإطفاء أيضًا إخماد حريقين في غابات في منطقة إكستريمادورا الغربي.

وأتى الحريق الهائل على أحد المركبات السياحية فى ضواحى مالقة، ونشر العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى صوره، والتهم الحريق منشآت المركب، وظهرت ألسنة اللهب والأدخنة تتصاعد وسط رعب وهلع لدى الأشخاص الذين وجدوا فى المنطقة.

وتعانى إسبانيا من ظهور العديد من الحرائق الضخمة فى الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة فى الدول الأوروبية.