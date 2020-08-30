اليوم السابع
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أين تذهب رسوم التصالح في مخالفات البناء؟ .. فيديو

الأحد، 30 أغسطس 2020 10:52 م
أين تذهب رسوم التصالح في مخالفات البناء؟ .. فيديو أين تذهب رسوم التصالح

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لا تمل قناة الجزيرة والقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، هجومها المستمر على قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع، لتشويه ما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات، ناتجة عن تنفيذ هذا القانون لخداع المواطنين وإثارة البلبلة لدي الرأي العام، على الرغم من أن الهدف من قانون التصالح هو حماية المواطن، والفائدة الكبرى العائدة عليه من هذا القانون والمتمثلة في تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية ودعم المشروعات التنموية والإسكان الاجتماعي.
 
وفى هذا الفيديو، نجيب معا على سؤال: أين تذهب رسوم التصالح في مخالفات البناء بالعديد من الأمثلة العملية.
 

قناة الجزيرة

الإخوان الإرهابية

مخالفات البناء

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