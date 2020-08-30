اليوم السابع
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أول تعليق لـ ترامب على عنف الشرطة ضد جاكوب بلايك

الأحد، 30 أغسطس 2020 09:39 م
أول تعليق لـ ترامب على عنف الشرطة ضد جاكوب بلايك جاكوب بلاك
وكالات

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تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لأول مرة" عن إطلاق الشرطة النار على المواطن من أصل إفريقي جاكوب بلايك في مدينة كينوشا، وموجة الاضطرابات التي أعقبت الحادث بولاية ويسكونسن.
 

أفادت روسيا اليوم، أن  ترامب قال، اليوم الأحد، مجيبا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن مطلق النار كان له ما يبرره: "أدرس الأمر بعناية. سأتلقى تقارير بهذا الشأن وسأعلمكم بالتأكيد قريبا. لكن المشهد لم يكن جيدا. لم يعجبني ذلك بالتأكيد، وأعتقد أن معظم الناس يوافقوني على ذلك".

والأحد الماضي أصيب بلايك البالغ 29 عاما بعدة طلقات نارية في ظهره على أيدي الشرطة أثناء محاولة اعتقاله ما أدى إلى  إصابته بشلل نصفي. 

وقالت الشرطة أن بلايك كان مسلحا بسكين ولم يطلقوا عليه النار إلا بعد أن أبدى مقاومة شرسة.

 

 


جاكوب بلاك

ترامب

الشرطة الأمريكية

عنف الشرطة

حقوق الانسان

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