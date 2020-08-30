كييف (أ ش أ)

سجلت أوكرانيا 2096 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى 119 ألفا و74 إصابة، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية اليوم الأحد، وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا -وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- بأن السلطات سجلت 35 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال اليوم الماضي، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات التي سجلتها البلاد منذ بدء انتشار الوباء إلى 2527 حالة وفاة.