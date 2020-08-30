أمين "البحوث الإسلامية" يشيد بالدور البطولى للقوات المسلحة فى مواجهة الارهاب

أشاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، بالدور الذى تقوم به القوات المسلحة الباسلة وقوات الشرطة من بطولات عظيمة فى سيناء والمناطق الحدودية، لتحقيق الأمن في هذه المنطقة التي تمثل أمن قوميا لمصر واستقرارها يمثل سبيلًا للتنمية الشاملة.
وقال الأمين العام، فى بيان صحفى اليوم الأحد ، إن ما يقوم به رجال القوات المسلحة المصرية من جهود في هذا الشأن وآخرها ما تم الإعلان عنه اليوم من إنجازات مهمة في مسار المواجهة الحاسمة للإرهاب، يكشف عن الروح القتالية والثقة بالله التى دفعت هؤلاء الأبطال للتضحية بأرواحهم ودمائهم، لأجل أن تحيا مصر عزيزة أبية فى مواجهة هذا العدو الغاشم الذى يستحل الدماء ولا يعرف للإنسانية طريقًا.
أضاف عيّاد ، أن ما يقوم به أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية، يدعو إلى مزيد من الدعم والتأييد والمساندة لقواتنا المسلحة وقوات الشرطة فى حربها ضد الإرهاب، ودعم جهود الدولة فى القضاء على العصابات الإجرامية التى تستهدف استقرار الوطن.
كما طالب عيّاد ، كل مواطن مصري بأن يعي دوره وواجباته تجاه وطنه كل في موقعه وقدر استطاعته، وأن يكون سدًا منيعًا أمام كل ما من شأنه أن يثير الفتنة والوقيعة بين أبناء هذا الوطن وبين مؤسساته.
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