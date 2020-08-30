اليوم السابع
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أمين "البحوث الإسلامية" يشيد بالدور البطولى للقوات المسلحة فى مواجهة الارهاب

الأحد، 30 أغسطس 2020 10:25 م
أمين "البحوث الإسلامية" يشيد بالدور البطولى للقوات المسلحة فى مواجهة الارهاب الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على

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أشاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، بالدور الذى تقوم به القوات المسلحة الباسلة وقوات الشرطة من بطولات عظيمة فى سيناء والمناطق الحدودية، لتحقيق الأمن في هذه المنطقة التي تمثل أمن قوميا لمصر واستقرارها يمثل سبيلًا للتنمية الشاملة.
 
وقال الأمين العام، فى بيان صحفى اليوم الأحد ، إن ما يقوم به رجال القوات المسلحة المصرية من جهود في هذا الشأن  وآخرها ما تم الإعلان عنه اليوم من إنجازات مهمة في مسار  المواجهة الحاسمة للإرهاب، يكشف عن الروح القتالية والثقة بالله التى دفعت هؤلاء الأبطال للتضحية بأرواحهم ودمائهم، لأجل أن تحيا مصر عزيزة أبية فى مواجهة هذا العدو الغاشم الذى يستحل الدماء ولا يعرف للإنسانية طريقًا.
 
أضاف عيّاد ، أن ما يقوم به أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية، يدعو إلى مزيد من الدعم والتأييد والمساندة لقواتنا المسلحة وقوات الشرطة فى حربها ضد الإرهاب، ودعم جهود الدولة فى القضاء على العصابات الإجرامية التى تستهدف استقرار الوطن. 
 
كما طالب عيّاد ، كل مواطن مصري بأن يعي دوره وواجباته تجاه وطنه كل في موقعه وقدر استطاعته، وأن يكون سدًا منيعًا أمام كل ما من شأنه أن يثير الفتنة والوقيعة بين أبناء هذا الوطن وبين مؤسساته.

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

القوات المسلحة

سيناء

الإرهاب

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