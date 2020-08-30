أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد.. وعيار 24 بـ 237.00 ريال

كتبت ريهام الباشا

استقرت أسعار الذهب السعودى اليوم الأحد 30-8-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 237.00 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24



بنحو 237.00 ريال بما يعادل 63.19 $

سعر الذهب عيار 22



بنحو 217.25 ريال بما يعادل 57.93 $

سعر الذهب عيار 21



بنحو 207.38 ريال بما يعادل 55.30 $

سعر الذهب عيار 18



بنحو 177.76 ريال بما يعادل 47.40 $

سعر الذهب عيار 14



بنحو 138.25 ريال بما يعادل 36.86 $

سعر الذهب عيار 12



بنحو 118.50 ريال بما يعادل 31.60 $

سعر أوقية الذهب



بنحو 7,371 ريال بما يعادل 1,965 $

سعر جنيه الذهب



بنحو 1,659 ريال بما يعادل 442.36 $

سعر كيلو الذهب



بنحو 237,003 ريال بما يعادل 63,193 $

وارتفع الذهب نحو 1% عالميا، إذ تراجع الدولار فيما تمسك المستثمرون بإشارات لسياسة تميل إلى التيسير النقدي صادرة عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1946.55 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع 1.3% أمس الخميس، وربح الذهب نحو 0.4% منذ بداية الأسبوع بعد خسائر تكبدها على مدى أسبوعين متتاليين، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% إلى 1954.10 دولار.