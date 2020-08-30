اليوم السابع
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أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الخيار بـ8.5 جنيه

الأحد، 30 أغسطس 2020 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الخيار بـ8.5 جنيه خضروات
كتب ـ مدحت وهبة

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تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، حيث شهدت أسعار الخضروات استقرارا على مدار الأيام الماضية.
 
‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالي:-
 
‏‎-الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو والبطاطس بـ 5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه والكوسة 9 جنيهات للكيلو والجزر 8.5 جنيه والخيار 8.5 جنيه.
‏‎-الباذنجان الرومى بـ 5 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7.5 جنيه للكيلوجرام.
 
‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات والليمون 6 جنيهات.
‏‎-الباميا الخضراء بـ 20 جنيها.
‏‎‏‎-التفاح البلدى 17.5 جنيه.
‏‎‏‎-تفاح أمريكي بـ 35جنيها
‏‎‏‎-كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
‏‎‏‎-بطيخ بـ5,5 جنيه.
‏‎‏‎-الموز المستورد بـ28 جنيها
‏‎‏‎-العنب بـ15 جنيها.
 
 

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