أخبار المحافظات اليوم.. منحة كاملة لبائع الفريسكا بـ"طب الإسكندرية"

فريق المحافظات

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الأحد، على مدار الساعات الماضية من مختلف المحافظات، وأهمها:

جامعة الإسكندرية: منحة كاملة لبائع الفريسكا بطب الإسكندرية.. وصرف مبلغ شهرى





فى لفتة طيبة استقبل الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية اليوم، الطالب إبراهيم عبد الناصر، (بائع الفريسكا) الحاصل على مجموع 99.6 % فى الثانوية العامة، وتمكن من الالتحاق بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب .

الأولى بالدبلوم الفنى الزراعى: سألتحق بزراعة عين شمس ونفسى أكون أستاذة جامعية





قالت الطالبة رشا خالد رجب على، الأولى بدبلوم الفنية المتقدمة الزراعية "نظام الخمس سنوات" بمدرسة مسطرد الفنية المتقدمة بشبرا الخيمة، إنها شعرت بفرحة كبيرة فور إعلان اسمها ضمن أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنها بكت من الفرحة، نتيجة المجهود الذى بذلته على مدار الأيام الماضية خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تم مرت بها البلاد من مواجهة فيروس كورونا.

الأولى على الدبلومات الفنية تجارى: حلم حياتى الالتحاق بكلية التجارة





بعيون كلها أمل ونظرات لا تعرف اليأس وإرادة حديدية يمكنها ان تصهر الحديد، وطموح لا يعرف النوم، عكفت الطالبة حسناء محروس سعد سماحة الطالبة بمدرسة أشمون التجارية المتقدمة، على تحقيق حلمها الذى طالما حلمت به لسنوات طويلة، بان تحقق التفوق وتحصل على المركز الاول بالدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة التجارية نظام السنوات الخمس .

الفرحة تعم منزل "ندى السيد" الثانية مكرر بالتعليم الزراعى كفر الشيخ





عمت الفرحة منزل الطالبة ندى محمد السيد محمد سعيد، بمدرسة دسوق الزراعية، الثانية مكرر بمجموع 511 بنسبة 92.91٪، وتعالت الزغاريد وامتلأت حجرات المنزل من المهنئين من أهالى قرية المنورة التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ .

إنها حقا عائلة متفوقة.. الثالث مكرر دبلومات فنية بالشرقية يكشف سر تفوقه





سيطرت الفرحة على أسرة الطالب ميلاد عاطف غطاس ابن مدينة أولاد صقر بالشرقية، لحصوله على الترتيب الثالث مكرر ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية فى الدبلومات الفنية، بمجموع 689 درجة بنسبة 98.43%، فاستقبلت الأسرة الخبر بالزغاريد وتوافد الأهالى والجيران لتهنئة الطالب المتفوق ميلاد. وأكد أنه كان يجتهد طوال العام الدراسى، وشقيقتاه مثله الأعلى ووضع لنفسه عدد ساعات من المذاكرة والتحصيل، وأشار إلى أنه بعد غلق مقرات الدروس الخصوصية، تواصل عبر الواتس آب مع المدرسين بالمدرسة لتحصيل أكبر كم من معلومات.

وزيرة الصحة تزور مقر الوحدة الصحية بالحبيل فى الأقصر





شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأحد، زيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة الأقصر، لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث بدأت جولاتها بزيارة مقر الوحدة الصحية بالحبيل والتى تم الانتهاء منها مؤخراً لتشغيلها ضمن مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظة .

محافظ أسوان لأسرة طفل العجانة: حق محمد لن يضيع وتحسن ملحوظ فى حالته



زار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم الطفل محمد مصطفى 15 سنة بقسم العناية المركزة بمستشفى الشيخ زايد التخصصى للاطمئنان على حالته الصحية حيث كان قد أصيب الطفل محمد إثر تعرضه لحادث إلقاءه بعجان الفرن الذى يعمل به إثر مشادة بينه وبين أحد العاملين بالفرن.

طفرة تنموية على أرض الفيروز.. بدء 7 مشروعات خدمية واستغلال مياه السيول





تتواصل التجهيزات والاستعدادات لإنشاء مشروعات خدمية جديدة بمناطق وسط سيناء، بالتزامن مع قيام لجان حكومية بمعاينات لإنشاء سدود ومشروعات استغلال مياه السيول لتحقيق طفرة تنموية على أرض الفيروز، حيث أكد سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، إنه تم فى إطار الاستعداد لتنفيذ ما هو قادم من خدمات طرح مناقصات لـ7 مشروعات خدمية جديدة تتضمن أعمال توصيل خطوط كهرباء وإنارة ورصف طرق فى المدينة والقرى.

زحام بالمراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء



