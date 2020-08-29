5 أطعمة يجب تضمينها فى وصفات الغذاء للتحكم فى نسبة السكر بالدم

كتبت هند عادل

النظام الغذائي لمرضى السكري مهم للغاية للتحكم في نسبة السكر في الدم، والالتزام بخطة غذائية صحية يساعد على مراقبة نسبة السكر في الدم مع تقليل مخاطر المضاعفات، ويجب اختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية وقليلة الدهون والسعرات الحرارية، وفيما يلي بعض الأطعمة المغذية واللذيذة لمرضى السكر يمكن أن تضيف إلى نظامهم الغذائي اليومي وفقا لما ذكرته صحيفة time now news .

ووفقا للتقرير لن يساعدك اتباع نظام صحي ومتوازن في الحفاظ على مستويات السكر في الدم فحسب ، بل يساهم أيضًا في إنقاص الوزن، سيساعد أيضًا في تقوية جهاز المناعة لديك ، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض صحية مزمنة ، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان.

الأطعمة التي يجب تضمينها في وصفات غداء مرض السكري



الخضار الورقية: السبانخ واللفت والخضروات الورقية الأخرى منخفضة السعرات الحرارية ، ولكنها غنية بالمغذيات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في إدارة نسبة السكر في الدم وحماية قلبك وعينيك من بين العديد من الفوائد، كما أنها مصادر جيدة للعديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C الذي قد يقلل من علامات الالتهاب ويصوم مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 أو ارتفاع ضغط الدم. كما يرتبط فيتامين سي بوظيفة مناعية أفضل.

البيض: سواء كنت مصابًا بالسكري أم لا ، فإن تضمين هذا الطعام الخارق في نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك على تحقيق فوائد صحية هائلة. يعتبر البيض ، في الواقع ، "البروتين المثالي" لأنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية بالكميات التي يحتاجها جسمك للحفاظ على صحتك، يحسن تناول البيض مستويات الكوليسترول الجيد ويقلل الالتهاب ويحسن حساسية الأنسولين.

الأسماك الدهنية: تعتبر الدهون مثل السردين والسلمون والرنجة إضافة رائعة لنظام غذائي خاص بالسكري إنها مصدر ممتاز لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي قد تقلل الالتهاب وتحسن صحة القلب، وذلك لأن مرضى السكر لديهم مخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ، فإن الحصول على ما يكفي من هذه الدهون يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في إدارة مرض السكري وكذلك تقليل المضاعفات الناجمة عن هذه الحالة.

الزبادي اليوناني: قد يعزز الزبادي مستويات السكر في الدم الصحية لمرضى السكر بسبب محتواه العالي من العناصر الغذائية ، وخاصة الكالسيوم وحمض اللينوليك المترافق والذى يحسن عمل الأنسولين ويقلل من مستويات الجلوكوز المنتشرة، قد يساعد CLA ، وهو نوع من الدهون ، في إنقاص الوزن ووظيفة المناعة كما يحتوي الزبادي على نسبة عالية من البروتين ، مما يزيد من الشهية ويقلل من السعرات الحرارية.

الكركم: الكركم من التوابل القوية ذات الفوائد الصحية العديدة، يمكن أن يساعد الكركمين ، العنصر النشط في التوابل ، في تقليل الالتهاب وخفض مستويات السكر في الدم، يحتوي الكركم على العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي قد تحمي من أمراض القلب ومشاكل الكلى.