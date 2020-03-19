لمرضى السكر.. أطعمة للحفاظ على مستويات السكر فى الدم

فاطمة ياسر

إذا كنت مريض سكر فيجب عليك قراءة هذا التقرير لأنه يقدم لك العديد من الأطعمة التي ينصح بتناولها باستمرار لتنظيم نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلي تناولك للدواء المخصص لك.

نشر تقرير عبر موقع " hhdresearch"، والذي أكد أنه لا يوجد طعام أو عشب أو مكمل غذائي يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم ، ولكن هناك بعض الأطعمة المفيدة لنظام غذائي لمرض السكري لأنها لا ترفع نسبته، ومن هذه الأطعمة التالي:

-الأفوكادو





يحتوي الأفوكادو علي الأحماض الدهنية غير المشبعة والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ، والتي يمكن أن تحسن في الواقع حساسية الأنسولين بالإضافة إلى تحسين ضغط الدم وتقليل الالتهاب وزيادة الشعور بالشبع بعد تناول الطعام، ولذا فالأفوكادو غذاء منخفض نسبة السكر في الدم وتناوله صحي.

-الأسماك مع الأحماض الدهنية أوميجا 3



البروتين هو أحد الأساسيات الغذائية في بداء الخلايا في الجسم، ويقويها ويحد من تعرضها للإصابة بالأمراض، ولكنه لا يؤثر على مستويات السكر في الدم بال يساعد في التحكم في نسبة السكر بها، ويقلل من انخفاض أو زيادة نسبتها، وتعد الأسماك مصدرًا رائعًا للبروتين مع إضافة أحماض أوميجا 3 وهذا يجعل الأسماك بروتينًا مثاليًا لنظام غذائي لمرض السكري.

- الثوم



يمكنك تناول الثوم دون الخوف من ارتفاع نسبة السكر، فهو غني بالعناصر الغذائية التي تساعد في الحفاظ علي نسبته في الدم والحد من ارتفاعه.

-الكريز والتوت



تحتوي الفاكهة على سكر طبيعي وسوف ترفع نسبة السكر في الدم ، ولكن بعض الفاكهة لا تفعل ذلك ومنها الكريز، فيمكنك تناوله بأمان دون الخوف أو الشعور بالقلق، وأيضا التوت يحتوي علي نسبة قليلة من السكر ولذا عليك تناوله باستمرار لتنظيم نسبته.