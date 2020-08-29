اليوم السابع
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وزير الخارجية يلتقى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا غدا

السبت، 29 أغسطس 2020 07:23 م
وزير الخارجية يلتقى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا غدا وزير الخارجية سامح شكرى
كتب: أحمد جمعة

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يلتقى سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة غداً الأحد مع  ستيفاني ويليامز، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة .

وصلت مساء الجمعة ستيفاني وليامز، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدي ليبيا بالإنابة إلى القاهرة، للقاء عدد من المسئولين المصريين ومناقشة تطورات الأزمة الليبية.

 

وكانت الأطراف الليبية قد أعلنت وقف إطلاق النار قبل أسبوع، في استجابة لإعلان القاهرة الذى أطلقه قبل أكثر من شهرين الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة داخل ليبيا.

 

ومن المقرر أن تناقش وليامز في القاهرة سبل دفع العملية السياسية وانهاء الصراع مع مسئولين مصريين، في محاولة لرفع المعاناة عن الشعب الليبي.


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