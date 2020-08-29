وزير التموين يؤكد الاكتفاء الذاتي من الأرز والدواجن واحتياطي 6 أشهر من القمح

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين، إن وزارة التموين لها شقان، التموين، والتجارة الداخلية، وتهدف في المقام الأول للعمل على تكوين الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية وإدارة منظومة الدعم .

وأضاف خلال افتتاح الرئيس عددا من المشروعات القومية: كان من المستهدف سابقا أن نصل إلى احتياطى 3 أشهر ولأول مرة أعلن أن لدينا 6 أشهر احتياطي من القمح و5.4 من الزيت، ومصر لديها الاكتفاء الذاتي من الأرز واللحوم والدواجن، لدينا اكتفاء ذاتى من الدواجن ولدينا أكثر من 3 سنوات للحوم ولم ترتفع أسعار اللحوم لأكثر من 3 سنوات.

وتابع: تم إضافة كما كان مخطط 6 آلاف منفذ بعد أن كان لدينا 1300 منفذ ، كان هناك تحدى كبير في رفع كفاءة الدعم والبيانات المتكاملة وكانت وزارة التموين من أوائل الوزارات التي اشتركت في مشروع التحول الرقمى وتم العمل بها في السويس ليتم اختبارها لمدة شهرين وتم تطوير أكثر من 600 مكتب من مكاتب البريد .

وأكمل: كان لابد من الاعتناء بالبنية الأساسية للتجارة الداخلية من سلاسل توزيع وأسواق وغيره، والوزارة تنفذ 18 مشروعا في 11 محافظة، واليوم نحن في نطاق هام جدا في 2014 كل ما كان لدينا من صوامع يكفى لشهر ونصف تخزين ومعظم التخزين في العراء والشون الترابية ومن 2014 فقط تم تنفيذ 35 صومعة جديدة، وهذا المشروع من اهم المشروعات التي تم تنفيذها .

وأكد أن هناك ما يعرف بالصومعة الحقلية وتكون قريبة من الأرض المنزرعة لرفع قيمة الأقماح وغجمالى الصوامع على مستوى الجمهورية بلغ 74 صومعة بسعات تخزينية تصل إلى 3.880 مليون طن.

واستطرد: صومعة برج العرب التي يتم افتتاحها اليوم بسعة 90 ألف طن وهى عبارة عن 18 خلية تخزين و3 خلايا صرف وبها نظم تبخير وتهوية وليست مخزن فقط بل يعمل على المحافظة على جودة الأقماح لأكثر من عام، والعائد الاقتصادى يقلل نسبة الفاقد 10 % أي 4.4 مليار جنيه سنويا .

وأكد أنه تم تطوير 7 مراكز خدمية وإضافة 176 فرعا لجمعيتى تخدم حوالى نصف مليون مواطن وتطوير مطحن الإسكندرية ومطحن الدخيلة وكل ما نشهده خطوة في بناء مصر الجديدة .