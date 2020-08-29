وزير التعليم العالى لـ"اليوم السابع": الطالب بائع الفريسكا يستحق كل الدعم

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، أن الوزارة ستقدم كل الدعم للطالب ابراهيم صابر ، لأنه يستحق كل الدعم لأنه طالب محترم ولديه حلم يريد أن يحققه .

وذكر هانى يونس ، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، تواصل مع الشاب إبراهيم ، بائع الفريسكا الحاصل على مجموع 99.6 % فى الثانوية العامة ، مضيفا أن وزير التعليم العالى ، وافق على منحة كاملة للشاب الذى اختار كلية طب جامعة الإسكندرية .

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " أن الوزارة ستعمل على تقديم دعم لا محدود للطالب ابراهيم صابر ، وفى مقدمتها منحة للدراسة بكلية الطب فى جامعة الإسكندرية وتقديم أى أمور أخرى قد تساعد على دعم الطالب سواء كانت فى صورة إقامة أو الإعاشة خاصة أنه نموذج للطالب المتميز .

وتداول رواد موقع تويتر، حوار "فيديو" لبائع فريسكا على شاطئ البحر، حصل على مجموع 99.6 % حيث من المقرر أن يلتحق بكلية الطب البشرى العام الحالي، كما أشادوا بذلك الشاب ورغبته في تحقيق هدفه.

وقال ابراهيم بائع الفيرسكا خلال حواره مع أحد رواد أحد الشواطئ، أن اسمه إبراهيم عبد الناصر، ومن المقرر التحاقه بكلية طب بشرى العام الحالي ، وأنه قد حصل على مجموع 99.6 %، وخريج مدرسة 25 يناير بمحافظة الإسكندرية.