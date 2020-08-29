وزير التعليم العالى: الرئيس يقدر الأفكار والعلم.. ولدينا 45 مشروعا بـ90 مليار جنيه

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو رجل يقدر الأفكار والعلم، موضحًا أنه دائما ما يدخل خلال اجتماعات الرئيس السيسى بفكرة فيخرج بالعديد من الأفكار التي يتم وضع خطط متكاملة لها من خلال دعم الرئيس لأى أفكار تستهدف التنمية.



وأضاف وزير التعليم العالى، في تصريحات لبرنامج على مسؤوليتى، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان يحلم بإنشاء جامعة أهلية واحدة فخرج خلال اجتماعه بالرئيس السيسى بـ6 أفكار لإنشاء جامعات أهلية، موضحا أن الرئيس السيسى يقدم دعمًا وتنفيذًا وخطة زمنية وتكليفًا.



وتابع وزير التعليم العالى: نحن أمام رئيس يؤسس ما وعد به ويسابق الزمن لذلك هو يكون غيورا جدا عندما يجد شيئا لا يعجبه أو قصة لا يرضى عنها، لافتا إلى أن هناك أكتر من 45 مشروعًا بالتعليم العالى بـ90 مليار جنيه.



واستطرد الدكتور خالد عبد الغفار، أن الجامعات الأهلية التي يتم تنفيذها كانت في الماضى صحراء ومجرد حلم، ولكن الآن أصبحت حقيقة، موضحا أن الجامعات الأهلية تقدم تعليما راقيا، لافتا إلى أن تنسيق المرحلة الأولى سيتم إعلانه غدا.