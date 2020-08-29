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واشنطن تطالب بمواجهة معرقلي مهمة اليونيفيل ضمن الإصلاحات فى لبنان

السبت، 29 أغسطس 2020 05:25 م
واشنطن تطالب بمواجهة معرقلي مهمة اليونيفيل ضمن الإصلاحات فى لبنان لبنان
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن قوات اليونيفيل المتواجدة فى لبنان ستتمكن من تقليص ترسانة حزب الله اللبنانى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها تأمل بأن تشمل الإصلاحات التى يجب أن تشهدها لبنان خلال الفترة الراهنة مواجهة معرقلي مهمة اليونيفيل في لبنان، ولفتت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن تقليص قوات اليونيفيل في لبنان خطوة مهمة لتقييم مهمتها.

وقبلها قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إنه انتهت فترة تهاون مجلس الأمن بمهمة اليونيفيل في لبنان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأضافت الولايات المتحدة الأمريكية، أن قرار تمديد مهمة اليونيفيل في لبنان خطوة لتحسين فعاليتها.

 

وأوضحت الولايات المتحدة الأمريكية، أن اليونيفيل ستتمكن من الوصول إلى مواقع لاحتواء حزب الله.

وفى وقت سابق نقلت قناة العربية في خبر عاجل لها تصريحات مصدر رئاسي فرنسي قال فيها التجديد لقوات اليونيفيل مهم للبنان وإسرائيل، و يجب تضمين بيان الحكومة اللبنانية برنامج الإصلاحات الضرورية.

 

 


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