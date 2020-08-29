نيابة حلوان تحيل 3 عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة سيارة تابعة لشركة كهرباء

أمرت نيابة حلوان، بإحالة 3 عاطلين لمحكمة الجنح، لمحاكمتهم بتهمة سرقة سيارة تابعة لشركة كهرباء، حيث تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من "ت.ك" موظف بشركة كهرباء يفيد سرقة السيارة قيادته والمملوكة للشركة أثناء تواجدها أسفل العقار سكنه بأسلوب المغافلة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان لكشف ملابسات الواقعة.



وبجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء الواقعة كل من "ع.م" 33 سنة عاطل، سابق اتهامه فى قضايا سرقة بالإكراه، و"إ.م" 37 سنة شقيق الأول عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع، وبيع السيارة لدى عملهما "ا.س" 32 سنة سائق، وتم ضبطه وعثر بحوزته على السيارة المبلغ بسرقتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18622 لسنة 2020، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.