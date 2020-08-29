نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق محاضرات برمجة مجانية للأطفال "أون لاين"

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت، محاضرات مجانية لابناء المهندسين لتعليم البرمجه ورفع ثقافه الاطفال وقدراتهم الذهنية والعملية وذلك من خلال سلسلة محاضرات اون لاين ، على أن تبدأ الثلاثاء القادم وتبث السبت والثلاثاء من كل أسبوع فى الساعة السادسة مساءا .

وذلك بالتعاون مع النادي العلمي المصري (ESC) لتقديم كورس مجاني للأطفال باسم PICToblox عن طريق الأنترنت ، وتتضمن المحاضرات تعليم الطفل البرمجة بطريقة سهلة وبسيطة وشيقة وعن طريقة يستطيع الطفل تصميم وبرمجة لعبة بنفسه .

ويتكون الكورس من 4 محاضرات تحتوي علي تعريف الطفل البرمجة وكيفية تحميل البرنامج المستخدم وتعريف واجهة البرنامج، تعريف الطفل ، تكملة المشروع ثم إختيار أفضل ثلاثة لعبات وأكتر طفل يأخذ أعلي LIKE يكون الفائز .