نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق محاضرات برمجة مجانية للأطفال "أون لاين"

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت، محاضرات مجانية لابناء المهندسين لتعليم البرمجه ورفع ثقافه الاطفال وقدراتهم الذهنية والعملية وذلك من خلال سلسلة محاضرات اون لاين ، على أن تبدأ الثلاثاء القادم وتبث السبت والثلاثاء من كل أسبوع فى الساعة السادسة مساءا .
وذلك بالتعاون مع النادي العلمي المصري (ESC) لتقديم كورس مجاني للأطفال باسم PICToblox عن طريق الأنترنت ، وتتضمن المحاضرات تعليم الطفل البرمجة بطريقة سهلة وبسيطة وشيقة وعن طريقة يستطيع الطفل تصميم وبرمجة لعبة بنفسه .
ويتكون الكورس من 4 محاضرات تحتوي علي تعريف الطفل البرمجة وكيفية تحميل البرنامج المستخدم وتعريف واجهة البرنامج، تعريف الطفل ، تكملة المشروع ثم إختيار أفضل ثلاثة لعبات وأكتر طفل يأخذ أعلي LIKE يكون الفائز .
وكانت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودى، ومن خلال لجنة ممارسة ومزاولة المهنة برئاسة المهندس الاستشاري السيد حسن، وبحضور المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بالإسكندرية، لقاء مع رؤساء وأعضاء اللجان الفنية والأمانة الفنية حول قانون التصالح وتطبيق بصورة قانونية باعتبار أن هذا القانون يعد مكتسبا قانونيا لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية لتقنين أوضاعم.
وقال الدكتور هشام سعودى، نقيب المهندسين رئيس اللجنة المركزية لقانون التصالح، إن قانون التصالح أصبح حاليا حديث الساعة، والدولة تريد تنظيم العمران والإنشاءات وبدأت أولا بالإيقاف ثم معالجة التراكم والمخالفات، وذلك بسبب حالة التسيب التى حدثت خلال سنوات عديدة ماضية، والدولة قادرة على إيقاف المخالفات بصورة جدية وذلك للحفاظ على الثروة العقارية وسلامة الأرواح من خلال تقارير السلامة الإنشائية التى تعد من خلال المهندسين الاستشاريين فى هذا المجال والمعتمدين من نقابة المهندسين، مع الالتزام بقانون النقابة الخاص بمزاولة المهنة.
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