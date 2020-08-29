نقابة الأطباء تنعى الشهيد الدكتور إبراهيم شعبان لوفاته بكورونا

كتبت آية دعبس

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور ابراهيم شعبان، أخصائي أمراض الباطنة والكلى في بني سويف ، توفي في العناية بمستشفى العزل ببوش نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ(157).

كان قد قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة، إنه بسبب عدم وجود رقم من جهة رسمية، خاص بأعداد شهداء الأطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا، يُجرى مجلس النقابة محاولات مستمرة، بمجهودات شخصية للوصول إلى كل الشهداء، وأوضح الزيات، فى بيان له، أنه وصل إلى 165 شهيدا من الأطباء، إلا أنه بعد إصافة مجموعة من الأسماء التى توصل لها آخرين، ارتفع عدد الشهداء من الأطباء ليصل إلى 192 طبيبا.