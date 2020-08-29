نعمل لأجل خاطر ربنا والبلد.. رسالة السيسى لـ"الزعلانين" من إجراءات الإزالة .. فيديو

كتب زكى القاضي

في رسالة واضحة للرئيس عبد الفتاح السيسى، حول تداعيات ملف التصالح في مخالفات البناء، ودور الدولة الحاسم فى الإزالة للعقارات المخالفة، خاصة المبنية على الأراضى الزراعية، أكد الرئيس اليوم خلال افتتاحه عدد من المشروعات بالإسكندرية، بأن البناء على الأرض الزراعية يجب الانتباه إليه، لأن الأرضى الزراعية التى يتم البناء عليها هى مصدر للرزق، مؤكدا أن كافة الاجراءات التى تتم لأجل خاطر ربنا والوطن.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن وقف مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية تكليف وتحدي واختبار للحكومة، معلقا: "ده أمر بقوله على الهواء لمن لا يستيطع أن يتصدى لمشاكل بلده مش عيب يسيب مكانه".

وحذر الرئيس السيسي بشدة من مواصلة التعديات على الأراضى الزراعية، ومخالفات البناء، قائلا: "عندنا علم وتكنولوجيا يخلينا نشوف شكل الدولة المصرية من 10 سنين بالمللى.. لدينا منظومة قادرة على متابعة التطورات الخاصة بمخالفات البناء والتعديات على مستوى الجمهورية".