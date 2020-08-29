مياه المنوفية تنهى إصلاح عطل بحارى 450 مم بولى ايثلين بشارع المركز بالشهداء

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، عن الانتهاء من إصلاح عطل بحارى ٤٥٠مم بولى ايثلين بشارع المركز بمدينة الشهداء، حيث تم الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية من حفار وسيارة كسح لسرعه إنهاء العطل ، وكذلك تأمين المكان بواسطه مسئول السلامه والصحه المهنيه بالفرع وانتهى إصلاح العطل بالردم ورد الشئ لاصله .

وأوضح نجيب ، تسعى الشركة إلى تحسين الخدمات التى تقدمها فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة ، واهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية برفع كفاءة القطاع ، وتأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى واصلاح الاعطال فى أسرع وقت لضمان استدامة الخدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الآداء .