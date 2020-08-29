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مياه المنوفية تنهى إصلاح عطل بحارى 450 مم بولى ايثلين بشارع المركز بالشهداء

السبت، 29 أغسطس 2020 09:38 ص
مياه المنوفية تنهى إصلاح عطل بحارى 450 مم بولى ايثلين بشارع المركز بالشهداء الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، عن الانتهاء من إصلاح عطل بحارى ٤٥٠مم بولى ايثلين بشارع المركز بمدينة الشهداء، حيث تم الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية من حفار وسيارة كسح لسرعه إنهاء العطل ، وكذلك تأمين المكان بواسطه مسئول السلامه والصحه المهنيه بالفرع وانتهى إصلاح العطل بالردم ورد الشئ لاصله .

وأوضح نجيب ، تسعى الشركة إلى تحسين الخدمات التى تقدمها فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة ، واهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية برفع كفاءة القطاع ، وتأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى واصلاح الاعطال فى أسرع وقت لضمان استدامة الخدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الآداء .

 

 

 


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