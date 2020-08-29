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مقتل وإصابة 20 يمنيا فى استهداف الحوثيين لمسجد فى صلاة الفجر ا

السبت، 29 أغسطس 2020 10:23 ص
مقتل وإصابة 20 يمنيا فى استهداف الحوثيين لمسجد فى صلاة الفجر ا اليمن - ارشيفيه
كتبت - هند المغربي

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استهدفت المليشيات الحوثية في اليمن مسجدا في محافظة مأرب بصاروخ باليستي أسفر عن مقتل وإصابة 20 شخصاً أثناء صلاة الفجر، وفق صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن مصادر عسكرية يمنية.

وأكدت المصادر، أن الصاروخ الحوثي أصاب مسجداً داخل معسكر للقوات الخاصة وسط مدينة مأرب المكتظة بالسكان، وفي حين توقعت المصادر ارتفاع أعداد ضحايا القصف الحوثي بسبب الإصابات البليغة بين الجرحى.

 كانت إحصائية رسمية أفادت في يوليو الماضي، بأن عدد الضحايا بلغ قريباً من 700 قتيل وجريح، بينهم نساء وأطفال جراء صواريخ الميليشيات التي استهدفت مأرب.

وبيّنت الإحصائية، أن الجماعة الحوثية استهدفت مدينة مأرب بـ 244 صاروخاً تنوعت بين الصواريخ الباليستية وصواريخ الكاتيوشا، خلال السنوات الماضية من بينها 112 صاروخاً باليستياً و131 صاروخاً من نوع «كاتيوشا» وصاروخ من نوع أورجان، متسببة في مقتل وجرح 689 مدنياً، بينهم 92 طفلاً وامرأة منذ مطلع أبريل 2015 وحتى 14 يوليو 2020.

ومن جانبه ندد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال معمر الإرياني باستهداف الجماعة لمطاحن البحر الأحمر بقصف مدفعي يوم الخميس، وهو القصف الذي أسفر عن أضرار فادحة بالمباني التابعة للمطاحن التي تعد أحد أهم المشاريع التنموية وركائز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.

وأشار الإرياني في تصريح رسمي إلى أن الاستهداف الحوثي ليس الأول من نوعه، ووصفه بأنه «تحدٍ سافر للمجتمع الدولي والأمم المتحدة وبعثة الرقابة الأممية، وتأكيد إضافي على تنصل الميليشيا من التزاماتها وتعهداتها، ومضيها في التصعيد وجر الأوضاع في مدينة الحديدة إلى ما قبل اتفاق السويد دون اكتراث بالأوضاع الإنسانية المتردية للمواطنين"

 

 


اليمن

الحوثيون

مسجد

صاروخ

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