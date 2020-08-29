اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أغسطس 2020 12:30 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مقتل مسجل خطر وإصابة 2 وضبط ثالث أثناء سرقتهم المنازل في قنا

السبت، 29 أغسطس 2020 11:40 ص
مقتل مسجل خطر وإصابة 2 وضبط ثالث أثناء سرقتهم المنازل في قنا حادث قنا
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من إحباط محاولة إحباط مخطط تشكيل عصابى لسرقة عدد من المنازل و حظائر مواشي مركز الوقف بشمال قنا، ما أسفر عن مقتل لص مسجل خطر وإصابة 2 وضبط آخر حاول الهرب.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا إخطارا من مركز شرطة الوقف، إخطارا بإطلاق نار بين قوات الشرطة و4 أشخاص من الخارجين عن القانون، أثناء محاولتهم اقتحام المنازل و حظائر المواشي بغرض السرقة، مما أسفر عن مصرع عنصر إجرامي وإصابة اثنين، وضبط آخر حاول الهرب.

وأفاد مصدر أمني بالبحث الجنائي أن التشكيل العصابي الذي استهدف المنازل من المسجلين خطر: عبد الناصر.ع، 30 عامًا، جرى نقله لمشرحة مستشفى الوقف،  وإصابة اثنين هم مرعي.ع.ع، 32 عامًا، محمد.م.ع 34 وضبط آخر حاول الهرب وتمكنت قوات الشرطة والأهالي من ضبطه وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.


مقتل مسجل خطر

سرقة مواشى

محافظة قنا

اخبار الحوادث

مصر اليوم

مركز الوقف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة