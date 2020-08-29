مقتل مسجل خطر وإصابة 2 وضبط ثالث أثناء سرقتهم المنازل في قنا

فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من إحباط محاولة إحباط مخطط تشكيل عصابى لسرقة عدد من المنازل و حظائر مواشي مركز الوقف بشمال قنا، ما أسفر عن مقتل لص مسجل خطر وإصابة 2 وضبط آخر حاول الهرب.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا إخطارا من مركز شرطة الوقف، إخطارا بإطلاق نار بين قوات الشرطة و4 أشخاص من الخارجين عن القانون، أثناء محاولتهم اقتحام المنازل و حظائر المواشي بغرض السرقة، مما أسفر عن مصرع عنصر إجرامي وإصابة اثنين، وضبط آخر حاول الهرب.

وأفاد مصدر أمني بالبحث الجنائي أن التشكيل العصابي الذي استهدف المنازل من المسجلين خطر: عبد الناصر.ع، 30 عامًا، جرى نقله لمشرحة مستشفى الوقف، وإصابة اثنين هم مرعي.ع.ع، 32 عامًا، محمد.م.ع 34 وضبط آخر حاول الهرب وتمكنت قوات الشرطة والأهالي من ضبطه وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.