من جانبا.. أكدت الشرطة الهندية أن فرقا مشتركة من الجيش والقوات شبه العسكرية وقوات الشرطة فرضت طوقا أمنيا أمس /الجمعة/ على قرية في منطقة شوبيان إثر ورود معلومة تفيد باختباء مسلحين هناك؛ ما أدى إلى حدوث تبادل لإطلاق النار.

وأضافت الشرطة - في بيان - أن 4 مسلحين لقوا مصرعهم وتم إلقاء القبض على مسلح آخر خلال العملية، مشيرة إلى أنه تم مصادرة بندقيتين آليتين و3 مسدسات من موقع القتال.