مظاهرات حاشدة فى مدينة تل أبيب ضد فساد نتنياهو .. فيديو

كتب- هاشم الفخراني

تظاهر الآلاف من الإسرائيليين مساء اليوم السبت في شارع بلفور بمدينة تل أبيب ضد فساد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضد فشل الحكومة في التعامل مع فيروس كورونا.

צעדת המחאה בירושלים: המפגינים הגיעו לכיכר פריז וקוראים כעת למשטרה להסיר את הגדרות

(קרדיט: הדגלים השחורים)@SuleimanMas1 pic.twitter.com/wKXVZzBeEb — כאן חדשות (@kann_news) August 29, 2020

ووقعت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وبين المحتجين، مما أسفر عن وقوع إصابات بين الإسرائيليين المحتجين في تل أبيب.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تسجيل 12 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 906 حالات، وتسجيل 1,831 إصابة جديدة بعد إجراء 23,263 اختبارًا أمس.

"נתניהו, איבדת את הקולות שלנו": עשרות חסידי ברסלב מפגינים כעת ברחוב שטראוס בירושלים נגד סגירת אומן. המחאה צפויה להגיע לבלפור@AkivaWeisz pic.twitter.com/GmJnOwLFTF — כאן חדשות (@kann_news) August 29, 2020

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات إلى 113,337 إصابة، مشيرة إلى ان عدد المرضى النشطين (الفعليين) هو 20,331 مصابا.

وأوضحت وزارة الصحة أن من بين الإصابات هناك 438 حالة خطيرة منها 116 شخصًا يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 191 شخصًا حالتهم متوسطة، بينما تماثل 92,100 شخصًا للشفاء.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن 861 مصابًا يتلقى العلاج بالمستشفيات، فيما يخضع 19,470 مصابًا للعلاج المنزلي والفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا.