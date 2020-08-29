اليوم السابع
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مظاهرات حاشدة فى مدينة تل أبيب ضد فساد نتنياهو .. فيديو

السبت، 29 أغسطس 2020 09:32 م
مظاهرات حاشدة فى مدينة تل أبيب ضد فساد نتنياهو .. فيديو مظاهرات فى إسرائيل
كتب- هاشم الفخراني

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تظاهر الآلاف من الإسرائيليين مساء اليوم السبت في شارع بلفور بمدينة تل أبيب ضد فساد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضد فشل الحكومة في التعامل مع فيروس كورونا.

ووقعت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وبين المحتجين، مما أسفر عن وقوع إصابات بين الإسرائيليين المحتجين في تل أبيب.

 

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تسجيل 12 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 906 حالات، وتسجيل 1,831 إصابة جديدة بعد إجراء 23,263 اختبارًا أمس.

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات إلى 113,337 إصابة، مشيرة إلى ان عدد المرضى النشطين (الفعليين) هو 20,331 مصابا.

وأوضحت وزارة الصحة أن من بين الإصابات هناك 438 حالة خطيرة منها 116 شخصًا يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 191 شخصًا حالتهم متوسطة، بينما تماثل 92,100 شخصًا للشفاء.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن 861 مصابًا يتلقى العلاج بالمستشفيات، فيما يخضع 19,470 مصابًا للعلاج المنزلي والفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا.


إسرائيل

فلسطين

فيروس كورونا

تل ابيب

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