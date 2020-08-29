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مصر للطيران تصل لـ45% من معدل التشغيل اليومى لرحلاتها قبل جائحة كورونا

السبت، 29 أغسطس 2020 01:43 م
مصر للطيران تصل لـ45% من معدل التشغيل اليومى لرحلاتها قبل جائحة كورونا مصر للطيران
كتب ـ محمود عبد الغنى

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تشهد الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم السبت، لأول مرة منذ عودة حركة الطيران الدولي متوسط 45% من حجم التشغيل اليومي لرحلاتها الدولية والداخلية والشحن الجوي قبل جائحة كورونا، حيث تزيد رحلات مصر للطيران في عطلات نهاية الأسبوع الجمعة والسبت خلال الفترة الماضية . 
 
ومن المقرر أن تسير مصر للطيران اليوم السبت، 52 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة لكل من، "نيويورك ، امستردام ، اثينا، بروكسل، باريس، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو، فيينا، كوبنهاجن، إسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، البحرين، بغداد، لبنان"،  ورحلتين الي كل من، دبي وأبوظبي  و9  رحلات داخلية بمعدل 4 رحلات إلي شرم الشيخ و3 رحلات إلي الغردقة ورحلة واحدة إلي كل من أسوان والأقصر، و11 رحلة استثنائية جميعها إلي المملكة العربية السعودية بمعدل 4 رحلات إلي الرياض و3 إلي  جدة ورحلتين إلي الدمام ورحلة لكل من المدينة المنورة وأبها  و5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب 4500 راكب.
 
 

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