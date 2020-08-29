مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بعد انقلاب سيارة ملاكى بطريق غارب - الشيخ فضل

البحر الأحمر عماد عرفه

ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الاحمر يفيد انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 140 بطريق غارب - الشيخ فضل وبانتقال سيارات الاسعاف لمكان الحادث تبين أن الحادث اسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 اخرين تم نقلهم لمستشفي المنيا العام لقربها من موقع الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة .

وفى وقت سابق أصيب 10 أشخاص، فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق رأس غارب المنيا، تم نقلهم لمستشفى غارب المركزى لتلقى العلاج، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة .

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب سيارة ربع نقل بالكيلو 125 طريق غارب- المنيا، تم الدفع ب 3 سيارات اسعاف من تمركز سيارات اسعاف الشيخ فضل - غارب، وتم نقل 8 من المصابين لمستشفى غارب المركزي، ورفض اثنين أخرين نقلهم للمستشفى .

وتبين أن المصابين هم : أحمد .ه.ى 20 سنة، احمد .ش.ا، 17 سنة، أحمد .خ.ط، 15 سنة، احمد .ح.ى، 25 سنة، خالد .م.س، 27 سنة، بدر .ش.ع، 21 سنة، محمد .ع.ر، 29 سنة، خالد .ا.ر 27 سنة، جمال .ر.م 41 سنة، احمد .ر.م 15 سنة، جمعهم من محافظة المنيا، واصابتهم ما بين خلع بالكتف وجروح وكدمات وسحجات متفرقة.