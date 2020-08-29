مساء اليوم ..إنقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب أعمال الصيانة

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الإسكندرية، انقطاع مياه الشرب عن مناطق غرب الإسكندرية، اليوم فى الثامنة مساءا وذلك نظرا لآعمال الصيانة بإحدى محطات شركة الصرف الصحى ، حيث سيتم إضعاف المياه عن غرب الإسكندرية، من مناطق البيطاش حتى شارع فضة بحرى الطريق ،وشارع الدواجن حتى شهر العسل ، واشارت شركة مياه الاسكندرية فى بيان لها اليوم انه سوف يعاد ضخ مياه الشرب عقب الانتهاء من أعمال الاصلاح.