مساء اليوم ..إنقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب أعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الإسكندرية، انقطاع مياه الشرب عن مناطق غرب الإسكندرية، اليوم فى الثامنة مساءا وذلك نظرا لآعمال الصيانة بإحدى محطات شركة الصرف الصحى ، حيث سيتم إضعاف المياه عن غرب الإسكندرية، من مناطق البيطاش حتى شارع فضة بحرى الطريق ،وشارع الدواجن حتى شهر العسل ، واشارت شركة مياه الاسكندرية فى بيان لها اليوم انه سوف يعاد ضخ مياه الشرب عقب الانتهاء من أعمال الاصلاح.
وكانت شركة مياه الشرب بالإسكندرية ،برئاسة المهندس أحمد جابر ،رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة،قد قامت بتشغيل خط تصنيع جديد لبوابات تعقيم و تطهير ضد فيروس كورونا،وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار الفيروس ،حيث يتم وضع البوابة الخاصة بالتعقيم فى مدخل المؤسسات الحكومية للتعقيم و التطهير وفق المعايير التى وضعتها منظمة الصحة العالمية،خاصة مع التوجه لإعادة تشغيل المؤسسات الحكومية بكامل طاقتها التشغيلية .
وأكد المهندس أحمد جابر على أن البوابات من إنتاج شركة مياه الشرب بالإسكندرية والذي تم تصميمها وتنفيذها بالتعاون بين الإدارة العامة للبحوث والتطويربالشركة ، تحت قيادة دكتورة مايسه صلاح الدين وقطاع إنتاج وتوزيع غرب تحت قياده مهندسة مريم خميس ،حيث قامت شركة مياه الشرب بالاسكندرية من خلال الإدارة العامة للبحوث والتطوير بتصنيع جيل مطهر ومعقم ومحلول تعقيم كحول الايثيلى و ذلك في إطار مجهودات الشركة في مجال مكافحة تفشي عدوي فيروس كورونا المستجد وحفاظا علي صحة وسلامة العاملين.
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