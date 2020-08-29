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مرصد الأزهر عن ضبط محمود عزت: يعكس إصرار الدولة على اجتثاث منابع الإرهاب

السبت، 29 أغسطس 2020 11:35 م
مرصد الأزهر عن ضبط محمود عزت: يعكس إصرار الدولة على اجتثاث منابع الإرهاب محمود عزت
كتب لؤى على

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أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالقبض على الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال "مرشد الجماعة الإرهابية"، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس إصرار الدولة على اجتثاث منابع الإرهاب، وجهود رجال الأمن واستعدادهم ويقظتهم الدائمة.
 
ويرى مرصد الأزهر أن نجاح تلك العملية في الكشف عن التدفقات المالية والكوادر الخفية لتلك الجماعة الإرهابية، يضع حدًّا للمخططات التي تستهدف دعائم الاستقرار والنيل من مقدرات البلاد، مشيرا أن تلك العملية تقضي على ما يقوم به هذا التنظيم الإرهابي من بث الشائعات والترويج لها بكل ما يملك من قوة داخل المجتمع المصري.
 
ومرصد الأزهر إذ يثمن هذه الخطوة في القبض على أحد الإرهابيين والمدانين من قِبَل القضاء المصري في جرائم متعددة، فإنه يحذر من الخلايا النائمة للتنظيمات المتطرفة والتي ما تزال تحاول أن تخلق لنفسها مساحة لممارسة التطرف وتهديد استقرار وأمن وطننا الحبيب، مؤكدًا أن مصرنا الحبيبة قد حقَّقت تقدمًا كبيرًا في مواجهة التطرف والإرهاب على كافة المستويات بشهادة كبريات المراكز الأمنية والبحثية في العالم.
 
 

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