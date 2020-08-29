اليوم السابع
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السبت، 29 أغسطس 2020 02:48 م
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مدير المساحة العسكرية يؤكد مساهمة المنصة الإلكترونية في تحديد مخالفات البناء

السبت، 29 أغسطس 2020 02:09 م
مدير المساحة العسكرية يؤكد مساهمة المنصة الإلكترونية في تحديد مخالفات البناء اللواء أركان حرب شريف أحمد صالح مدير إدارة المساحة العسكرية
كتب رامى محيى الدين

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قال اللواء أركان حرب شريف أحمد صالح مدير إدارة المساحة العسكرية إن منظومة البنية المعلوماتية تقوم بتصور الخرائط بالأقمار الصناعية، وإن المنصة الإلكترونية للمنظومة تساهم في تحديد أماكن المخالفات، وقبل تصميم المنظومة كانت كل جهة في الدولة لها الخرائط الخاصة بها، وهذه المنظومة تساعد في عمليات التقنين.

 

وأضاف صالح خلال افتتاح الرئيس عددا من المشروعات القومية: المنصة الجغرافية توفر صورا بالأقمار الصناعية، واستفادت منها عدة جهات بالدولة ومنها متابعة المشروعات المقامة على ارض الدولة ومتابعة التغيرات على ارض الواقع، وتم رصد التغيرات على أحد المشاريع المقامة على ارض محافظة الإسكندرية كمثال منذ البداية وحتى الافتتاح، ورصد المتغيرات المكانية طوال أيام السنة ، وأخذ على سبيل المثال إحدى القرى التي تلاشت فيها الرقعة الزراعية.

 


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