اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يمهل أجهزته 15 يوما لإزالة كافة التعديات والمخالفات.. صور

السبت، 29 أغسطس 2020 07:26 م
محافظ بورسعيد يمهل أجهزته 15 يوما لإزالة كافة التعديات والمخالفات.. صور جانب من الاجتماع
بورسعيد - السيد فلاح

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وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، خلال اجتماعه مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، بتكثيف حملات إزالة التعديات والمخالفات على أراضى وممتلكات الدولة، مشددا على ضرورة إزالة المخالفة من المهد، والتعامل مع هذا الملف بكل حزم، ومنع عودة أى أشكال من التعديات مرة أخرى على ممتلكات الدولة.

 

كما شدد محافظ بورسعيد على القيام بالحملات المكبرة فى كافة الأنحاء للانتهاء والقضاء على كافة التعديات والمخالفات خلال 15 يوما، وسرعة إزالة المخالفات بكافة أشكالها .

 

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بسرعة الانتهاء من ملف إزالة التعديات والمخالفات، وذلك ضمن خطة الدولة المصرية لاسترداد الأراضى المتعدي عليها، وفرض النظام ومنع محاولات البعض لاستغلال الظروف الراهنة، وفى إطار خطط التنمية التى تستهدفها الدولة فى كافة المحافظات وإقامة المشروعات التنموية والخدمية على أراضى الدولة، ووجه محافظ بورسعيد بالتعامل مع هذا الملف بكل حزم وقوة وتطبيق القانون على المخالفين .

 

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