محافظ بنى سويف: إزالة 3031 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

بنى سويف - هانى فتحى

صرح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، أنه تمت إزالة 3031حالة تعد بواقع: 2176حالة على الأراضى الزراعية ، و855 حالة على أراضى أملاك الدولة (834 حالة تعد بالبناء المخالف+21 حالة تعد بزراعات غير جادة) ، فيما تم ضبط وإزالة 337 مخالفة بناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة،وذلك منذ صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء في " 25 مارس 2020" بحظر انتقال وتحرك المواطنين ،لمجابهة انتشار العدوى بكورونا ، وحتى الخميس الماضى الموافق 27 أغسطس الجاري .

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذى عرضه السكرتير العام اللواء هشام شادي ، بشأن سير العمل فى حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف والعشوائي ، التى يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك ، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية ، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا .

حيث أكد المحافظ على ، أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة،والتى تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من مسار ، من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة ، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات "فى المهد"،وفق برنامج زمنى محدد ، وفى إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية،وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين فى ملف تقنين أراضى الدولة ، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى الذى توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية،والتصدى لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة .