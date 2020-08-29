محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بشبين الكوم ..تعرف عليها

المنوفية - محمد فتحى

أصد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم 1161 لسنة 2020 بشأن حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية القروية لمركز ومدينة شبين الكوم، حيث شملت الحركة ندب ريهام لبيب بحبح رئيس الوحدة المحلية بالمصلحة للعمل رئيساً للوحدة المحلية بمليج، محمدإبراهيم الحفناوى رئيس الوحدة المحلية بمليج للعمل بالديوان العام.

وندب باسم إبراهيم الجزار سكرتير الوحدة المحلية بالمصلحة للعمل رئيساً للوحدة المحلية بالمصلحة ،هانى فرج سراج الدين رئيس الوحدة المحلية بإصطبارى للعمل بديوان الوحدة المحلية لمركزومدينة بشبين الكوم، أحمد محمد السيد عياد باحث بالوحدة المحلية بإصطبارى للعمل رئيساً للوحدة المحلية بإصطبارى ،هيام الرفاعى غريب باحث بمديرية الزراعة للعمل رئيساً للوحدة المحلية بشبراباص، سونيا فاروق سليم مسئول حسابات بالديوان العام للعمل رئيساً للوحدة المحلية ببخاتى.

يأتى هذا فى إطار حرص اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على تطوير كفاءة الجهاز الإدارى عن طريق الدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء على الروتين ومكافحة الفساد والعمل على تطوير آلية التواصل الدائم و الفعال وضرورة التواجد فى الشارع والتعامل الفورى مع مشكلات المواطنين، والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات بشكل عام .