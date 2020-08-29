محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة الاشغالات بحى شرق شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مفاجئة بحي شرق شبرا الخيمة، بشارعي مطحن مسطرد و٢٣ يوليو، يرافقه الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة.

وأسفرت الجولة، عن تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الاشغالات وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن، حيث تم تحرير ٦ محاضر للمخالفين، ومصادرة عربة طعام و3 ميزان وأنبوبة غاز كبيرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لشارع ٢٣ يوليو السوق التجارى تلبية لاستغاثة المواطنين، كما تم إزالة ٣٢ استاند حديد، و١٠٠ستارة وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الحى، وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تأمين الجهات الأمنية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وأثناء مرور "الهجان"، بالحي وجه بغلق ٢ مقهى لمزاولة النشاط بدون ترخيص وعمل إشغال بالشارع.

وخلال جولة المحافظ بالحى، تفقد حديقة النخل بمحور مصر الجديدة مراجعا حالة الأشجار والنخل من حيث النظافة والزراعة والري، مؤكدا على ضرورة نظافتها وريها بشكل دورى، شدد على إضاءة حديقة المثلث حيث قام رئيس الحى باستدعاء نوبتجى الكهرباء فى الحال وتمت إضاءة الحديقة.

ووجه محافظ القليوبية، باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن وتطبيقا للقانون.

وأثناء عودة المحافظ لبنها، تفقد منطقة كوبري المنصورة بمدينة بنها حيث تابع أعمال رفع تراكمات القمامة موجها بتكثيف العمل لإنهاء باقي التراكمات المتبقية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة التي تعاني الإهمال منذ سنوات طويلة مضت.

جولة المحافظ



خلال حملة المحافظ