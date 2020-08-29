محافظ البحيرة : إنشاء 6726 وحدة سكنية بمليار و460 مليون جنيه

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، أن ما تشهده الدولة المصرية فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، من تنفيذ مشروعات قومية إستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازاً حقيقيا وتحدياً غير مسبوق .

وأشار إلى أن قطاع الإسكان بالمحافظة قد شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة حيث تم إنشاء 7992 وحدة سكنية جديدة بنطاق المحافظة وبلغ إجمالي ما تم تنفيذه من تلك الوحدات 6726 وحدة سكنية بإجمالي مبلغ مليار و460 مليون جنية وجاري تنفيذ 1266 وحدة سكنية أخرى حالياً ،وإلى جهود المحافظة فى تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، من أجل توفير حياة كريمة لقاطنى تلك المناطق حيث تم :-

▪ تطوير منطقة الكسارة برشيد بإنشاء 117 وحدة سكنية و9 محلات بنسبة تنفيذ 100% وتم تسليمها لمستحقيها، بلغت قيمتها 21 مليون و300 ألف جنيه.

▪ إعتماد الحيز العمراني ل 15 مدينة وإجمالي 468 قرية، وكذا الإنتهاء من المخطط الإستراتيجي ل 13 مدينة و344 قرية وإعداد المخططات التفصيلية لعدد 15 مدينة و334 قرية.

وأكد أننا جميعا نعمل على قلب رجل واحد ولهدف واحد بتضافر كافة الجهود لمواصلة مسيرة التنمية والعطاء التى صارت تحدياً وضرورة حتمية لمواجهة التغيرات المتلاحقة.