محافظ الإسكندرية يؤكد محور المحمودية مشروع تنمية متكامل وليس ناقل حركة فقط

كتب أحمد عرفة

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن محور المحمودية ليس ناقلا للحركة فقط ولكن مشروع تنمية كبير، حيث يضم 14 نقطة تنموية، وبداية إنشاء هذا المحور كانت في عام 2018، وهذا المحور تكلف 5.5 مليار جنيه، ويوفر عشرات الاف من فرص العمل للشباب في مصر.



وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال لقائه مع ببرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن كل نقطة تنموية في محور المحمودية تضم صالة ألعاب رياضة وملاعب مفتوحة وفرقة حماية مدنية ومدارس ابتدائى وإعدادى ومسجدا وكنيسة ومركز شرطة، موضحا أن محور المحمودية هو مشروع تنموى رائع.



وأشار محافظ الإسكندرية، أن مشروع المحمودية يخترق 4 أحياء في محافظة الإسكندرية، وهى حى غرب إسكندرية ووسط وشرق والمنتزه، موضحا أن أهالى الإسكندرية تأثروا بشكل كبير بهذا المحور الذى يعد طوله أكثر من 21 كيلو، حيث يمكن خلال ربع ساعة تنتقل من غرب المدينة إلى شرق المدينة ، لافتا الى أنه تم إنشاء إدارة كاملة تحت إشراف نائب المحافظ تشرف على محور المحمودية وتتابع صيانة المحور ومتابعة أعمال المحور وتنسق مع الأمن لإزالة أى إشغالات على المحور ومتابعة البنية التحتية الخاصة بالمحور.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى ، افتتح اليوم السبت ، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.



وكشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن حجم استهلاك البنزين يصل إلى 7 ملايين طن، ووصل إلى 6.6 ملايين طن بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الإسكندرية توفر 35% من احتياجات البنزين والسولار على مستوى الجمهورية، حيث تحتوى على 6 مصافى تكرير و3 مجمعات بتروكيماويات، و45% من طاقة التكرير فى مصر.



وأضاف "الملا" خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر كانت تستورد 3 ملايين طن، انخفض بعد ذلك بنسبة 50% أى بواقع 1.5 مليون طن، بسبب تنفيذ عدة مشروعات بالقطاع، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك وتصحيح التسعير وترشيد الدعم.