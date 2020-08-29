محافظ الإسكندرية: أحلنا 1753 قضية بمخالفات البناء للنيابة العسكرية خلال 4 أشهر

كتب أيمن رمضان

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن إحالة المحافظة 1753 قضية فى مخالفات البناء للنيابة العسكرية خلال الشهور الأربعة الماضية، وتابع: "والناس المتهمة فى هذه القضايا اتحبست 14 يوماً على ذمة القضية، وهذا ما جعلنا نسيطر على المخالفات فى البناء.. وجعل الناس تخاف ولا تقبل على ارتكاب مخالفات فى البناء".



وأضاف "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الإسكندرية كانت عاصمة مخالفات البناء، ولكن بعد تعامل الدولة بكل حزم وحسم فى هذا الملف، تم ردع المخالفين، وتابع: "بنسبة 95% امتنع البناء المخالف فى محافظة الإسكندرية بفضل توجيهات القيادة السياسية.. لأن الناس بدأت تفهم وتخاف".



وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قال إن محور المحمودية مختلف عن محاور القاهرة، لأنه نشأ على ترعة المحمودية القديمة، وهو فكرة رائعة لأننا نمتلك خطين متوازيين على البحر وهما شارع الكورنيش وشارع أبو قير، ولكن الشارع الثالث وهو محور المحمودية موازٍ لهما، وأنه ليس مجرد محور ناقل للحركة ولكنه محور تنموى، لأنه يمتلك 14 نقطة تنموية، حيث يوجد مدارس ابتدائية وأخرى إعدادية، جيمات وموالات، ونقطة شرطة وإسعاف وأخرى للمطافئ، وذلك كله في نقطة واحدة، وأن المحور سيربط غرب المدينة بشرقها في وسط المدينة في 10 دقائق فقط، ويوجد به 3300 عمود إنارة، وأن الكبارى الخاصة بالسيارت 7 كبارى، كذلك يوجد 25 كوبرى مشاة، كل هذا جرى أنشائه في عامين ونصف.



وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن المحافظة لها طابع أثرى معروف، وأن المحور بعيد تماما عن المناطق التراثية، مشيدا بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمنطقة المركزية في الدور البطولى لهما في إنشاء ذلك المحور.