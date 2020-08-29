أ ش أ

أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان (الشرطة) أنه ألقى القبض على 111 شخصا، مشتبه بارتكابهم جرائم سرقة في مناطق متفرقة من العاصمة، والتي تضررت جراء انفجار ميناء بيروت البحرى، وأكدت قوى الأمن الداخلي - في بيان اليوم /السبت/ – أنها مستمرة فى اتخاذ إجراءات حفظ الأمن والنظام العام في الأماكن المتضررة جراء انفجار بيروت، يشار إلى أن الجيش اللبنانى وجهاز قوى الأمن الداخلي ينظمان دوريات راجلة وأخرى بالعربات تجوب شوارع العاصمة بيروت، بهدف حفظ الأمن والاستقرار ومنع وقوع أى مظاهر انفلات أمني محتمل جراء الانفجار المدمر الذي تعرضت له بيروت.