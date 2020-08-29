وتركز الدوريات العسكرية والأمنية على المناطق المتضررة بشدة جراء الانفجار المدمر، الذي وقع بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الجاري، وذلك لمنع أية تعديات أو سرقات للممتلكات في المنازل أو المحال المتضررة.