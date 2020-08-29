كيف طبقت الدولة مفهوم العدالة الاجتماعية فى تطوير العشوائيات؟

كتب سيد الخلفاوى

بذلت الدولة المصرية جهود كبيرة فى ملف تطوير العشوائيات ، وحرصت الدولة على تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال توفير وحدات سكنية بديلة وتوزيعها على سكان المناطق العشوائية التى تم ازالتها نظرا للخطورة الداهمة ، ووفرت الدولة وحدات سكنية فى مناطق مخططة عمرانيا ، وحرصت على تجهيز الوحدات بالأثاث والأجهزة ، مع دفع إيجار رمزى شهريا على أن يتم تمليك الوحدة بعد 30 عاما .

واحتفلت محافظات الجمهورية وفى مقدمتهم محافظتى القاهرة والإسكندرية، بنقل سكان المناطق العشوائية، لمشاريع حضارية مجهزة بكافة الخدمات، مع الحرص على تحسين مستوى المعيشة وذلك من خلال تجهيز الوحدة بالآثاث المنزلى والأجهزة المنزلية لنقل الأسر من العشوائيات إلى مجتمع جديد ، تتوافر به كافة الخدمات التعليمية والرياضية وهو ما حدث فى مجتمع مدينة الأسمرات بالقاهرة.

ويعد مشروع مدينة الأسمرات أهم وأكبر مشروع يوفر وحدات بديلة لسكان المناطق العشوائية، حيث استوعب المشروع سكان منشأة ناصر، ومنطقة المدابغ وأكشاك أبو السعود واسطبل عنتر وغيرها من المناطق، بجانب المشاريع الأخرى، وساعدت تلك المشاريع فى تفريغ المناطق العشوائية وخلق مساحات يمكن استغلالها وتحويلها لمناطق خدمية توفر الرعاية والخدمات لسكان المناطق المحيطة بها.

وتشهد محافظة الجيزة وضع اللمسات الأخيرة مشروع لـ 2500 وحدة سكنية بديلة لسكان المناطق العشوائية بالجيزة، والتى يتم تنفيذها بمدينة حدائق أكتوبر.

وشهدت محافظة الاسكندرية اطلاق مشروع بشاير الخير ، وهو المشروع الذى يعد نقلة نوعية كبيرة للسكن الآدمى لمنطقة غيط العنب، حيث تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من بشاير الخير، وتظل الأعمال مستمرة فى المراحل الباقية، والتى تفتح تباعا.