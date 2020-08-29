غلق عدد من المحال لمدة أسبوع بمدينة كفر الشيخ لتعديها على حرم الشوارع.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، غلق عدد من المحال لمدة أسبوع لمخالفتها، وتعديه على حرم الشوارع بالعاصمة، ووضعها إشغالات في الطريق العام أمامها، رغم التحذيرات المتعددة.

وبناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة ورفع الإشغالات من شوارع كفر الشيخ، بشارع مستشفى الزهراء، والطريق الدولي بكفر الشيخ، ووجه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتفعيل أعمال الغلق لمدة أسبوع، التي قررها محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور وتنفيذ رضا رجب، نائب رئيس المدينة لشئون الإزالات والإشغالات، وفريق العمل بقسم الإشغالات بالوحدة.