طوكيو (أ ش أ)

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت، تسجيل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليظل عدد المصابين أكثر من 200 لليوم الرابع على التوالى، ونقلت صحيفة /جابان تايمز/ اليابانية، عن بيان للحكومة المحلية، أنه بعد تسجيل حصيلة أمس، وصل العدد الإجمالي في طوكيو إلى 20569 حالة، من بينهم 32 في حالة خطرة.