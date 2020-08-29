وبلغت أكبر حصيلة إصابات تسجلها طوكيو في يوم واحد 472 حالة، سجلت في الأول من أغسطس الجاري، وبلغ متوسط الإصابات في العاصمة 345,1 إصابة يوميا خلال الأسبوع الأول من أغسطس، 280,3 يوميا في الأسبوع الثاني، 256,6 يوميا في الأسبوع الثالث، و208,1 يوميا في الأسبوع الرابع، مما يشير إلى انخفاض تدريجي.
وتعد حصيلة إصابات كوفيد-19 في طوكيو الأكبر بين محافظات اليابان الـ47.